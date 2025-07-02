Депутат Хамитов предложил делать из заброшенных зданий спортзалы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил переоборудовать заброшенные и неиспользуемые здания в современные спортивные площадки. Об этом сообщает Life.ru.

По словам парламентария, инициатива, получившая название "Новые пространства спорта", позволит эффективно задействовать имеющуюся инфраструктуру и обеспечить возможность заниматься спортом для всех желающих. В рамках данного проекта он предложил переоборудовать крыши торговых центров, старые котельные и пустующие парковки, которые можно сделать безопасным и функциональным пространством для воркаута, скейтбординга, паркура и стритбола.

Как уточнил Хамитов, данное предложение будет нести и экономическую выгоду, а также поможет улучшить городскую среду, особенно в отдаленных районах и небольших населенных пунктах. При этом проект даст молодому поколению и активным жителям не только альтернативу гаджетам, но и возможность поучаствовать в реорганизации территории.

"Новые пространства спорта" – это про энергию улицы, про инициативу снизу и про то, как спорт становится частью повседневной жизни, а не чем-то далеким и формальным", – подчеркнул депутат и добавил, что в старых городских объектах нужно видеть не балласт, а ресурс.

Ранее Хамитов также подчеркивал, что разработка федеральной платформы "Спорт с папой" могла бы позволить вовлечь отцов в совместные занятия спортом с детьми. Он уточнил, что проект нужно реализовывать в школах, дворах и на базе спортивных учреждений. По его словам, инициатива направлена не только на повышение физической активности, но и на укрепление семьи, доверия между родителями и детьми.