Лукашенко заявил, что мир балансирует на грани глобальной катастрофы

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Мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в Минске, посвященном Дню независимости страны.

"Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые", – передает его слова РИА Новости.

По словам Лукашенко, западные лидеры полагают, что можно вырастить нацизм "где-нибудь подальше от собственного дома", а потом удерживать сторонников этой идеи "на коротком поводке". В реальности, продолжил он, "этот зверь неуправляем" и однажды он набросится на собственный дом.

Это происходит вопреки тому, что всем странам "гитлеровского альянса" была протянута рука добрососедства и мирную жизнь поставили выше причиненной боли, подчеркнул белорусский лидер.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев обвинил Запад в возрождении нацизма в Европе. Он считает, что европейские и американские элиты создали ненависть к России на подсознательном уровне и генетическое неприятие цивилизации. Они разрабатывают антироссийские теории, подчеркнул Патрушев.