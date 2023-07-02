Российские военные отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы группировки войск "Центр" отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил сегодня начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении <…> ВСУ хотели атаковать позиции российских войск. В результате слаженной работы артиллерийских подразделений и… группировки войск "Центр" противник отошел, понеся существенные потери в технике и живой силе", – сказал Савчук в видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны России.

Он также уточнил, что атака проводилась при поддержке боевых бронемашин и пикапов 21-й и 63-й механизированных бригад украинской армии.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали три украинских миномета и две гаубицы М777 на херсонском направлении. В результате были уничтожены 12 украинских боевиков, еще пять – пострадали.

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