На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 150 человек – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На южнодонецком и запорожском направлениях украинские военные до 150 человек, танк и две БМП, возле Пятихаток и Мирного был нанесен удар по скоплению живой силы противника, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника на этих направлениях за сутки составили до 150 украинских военных убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70", – уточняется в сводке ведомства.

Кроме этого, по данным Минобороны, на запорожском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск Восток нанесла удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ в районах Пятихатки и Мирное Запорожья.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога ночью 2 июля объявлена в Киеве и Киевской области. Сирены тревоги также звучали в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

ВСУ пытаются наступить на четырех направлениях одновременно