В Кремле отвергли возможность обсуждения статуса Крыма на саммите РФ – США

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Владимир Путин не планирует обсуждать с Дональдом Трампом вопрос принадлежности Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда", — цитирует "Интерфакс" Пескова.

Что касается других вопросов – президент РФ готов к диалогу.

"Все остальные вопросы – это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения", – резюмировал Песков.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

Ранее президент США не исключил, что затронет тему статуса полуострова. На вопрос, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: "Мы посмотрим". При этом глава Белого дома обвинил в потере Крыма своего предшественника – Барака Обаму.

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Трамп в ходе саммита G7 в Канаде заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским. Свои слова об объяснил тем, что на полуострове все говорят на русском языке. Кроме того, Трамп раскритиковал украинское руководство, отметив, по словам одного из источников, что "Украина – одна из наиболее коррумпированных стран в мире".

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. За воссоединение проголосовали 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя. Страны Запада и Украина не признают результаты голосования.