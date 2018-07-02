Идея развития каждого района Москвы станет основой предвыборной программы Собянина

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Идея развития каждого отдельного района Москвы "Мой район – мой город" станет основой предвыборной программы Сергея Собянина. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Также известно, что в основу программы лягут предложения москвичей. С начала работы избирательного штаба волонтеры зафиксировали уже три тысячи предложений по улучшению жизни города.

Окончательно предвыборная программа будет сформирована к 1 августа.

"Недели сбора подписей показали: каждый район может иметь свою повестку, отличную от другого района. Поэтому наша сверхзадача – сделать программу развития Москвы с учетом специфики каждого района", – рассказал глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Прием документов на выдвижение продолжается до 2 июля. Избирательные участки будут работать до 22:00 вместо 20:00, организуют также участки вне столицы.

Ранее сообщалось, что Собянин сдал в Московскую избирательную комиссию подписи для регистрации его кандидатом на выборах. В поддержку Собянина собрали свыше 50 тысяч подписей. В Мосгоризбирком направят 39 тысяч подписей.