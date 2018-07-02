Собянин подал в МГИК документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин сдал в Московскую избирательную комиссию подписи для регистрации его кандидатом на выборах мэра столицы, передает Агентство "Москва".
В Мосгоризбирком Собянин пришел с волонтерами своего избирательного штаба. Он назвал работу по сбору подписей большим и серьезным этапом предвыборной подготовки. Подписные листы принесли в 17 белых картонных коробках с надписью "Подписные листы в поддержку в кандидата на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина". Всего в комиссию подали 39 689 подписей избирателей и 115 подписей муниципальных депутатов.
Собянин поблагодарил волонтеров за работу. "При таком количестве волонтеров, которые хотели очень помочь, мы сделали все возможное. Я думаю, что это было не так сложно, но тем не менее очень и очень ответственно", – заявил мэр.
Кроме того, Собянин представил членам Мосгоризбиркома первый финансовый отчет кандидата, письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
Он показал список кандидатов на выдвижение в члены Совета Федерации. В него вошли экс-помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, действующий сенатор Владимир Долгих и член центрального штаба ОНФ Михаил Киселев.
В течение 10 дней Мосгоризбирком проверит подлинность подписей избирателей, муниципальных депутатов и правильность других документов. Затем в комиссии примут решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата.
Ранее руководитель избирательного штаба Константин Ремчуков рассказал, что в поддержку Собянина собрали свыше 50 тысяч подписей. В Мосгоризбирком, отмечал Ремчуков, направят 39 тысяч подписей.
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Прием документов на выдвижение продолжается до 2 июля. Избирательные участки будут работать до 22:00 вместо 20:00, организуют также участки вне столицы.
В Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы при Общественной палате города планируют создать корпус наблюдателей. Туда включат порядка четырех тысяч человек.
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