Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в Запорожской области и 29 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбила украинский самолет Су-25 в Запорожской области и 29 беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины", – заявил он.

По его словам, за сутки ПВО РФ перехватила 8 реактивных снарядов системы HIMARS, а также одну ротиворадиолокационную ракету HARM.

Конашенков добавил, что российские войска устранили 29 беспилотников в районе Новодружевска, Кременной, Верхнекаменки ЛНР, Новобахмутовки, Владимировки, Старомайорского ДНР, Синьковки Харковской области, Новой Каховки Херсонской области и Гуляйполя Запорожской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что несколько БПЛА Украины были сбиты российскими системами ПВО рядом с Курском.

Старовойт попросил граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что город находится под надежной защитой военных России.



ПВО РФ сбила 28 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки