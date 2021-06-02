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Москва 24

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Политика

08:40

Глава "Ростеха" Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной

политика

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

России стоит быть готовой к жестким санкциям Запада, которые по сути могут означать войну. Такое заявление сделал руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РБК.

Он отметил, что нынешние санкции никак нельзя назвать мягкими, так как сделано все возможное для усложнения жизни России.

"Совсем жесткие санкции – это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь", – сказал глава "Ростеха".

Он обратил внимание на то, что между РФ и Европой существует серьезный взаимный интерес, чего нельзя сказать про Россию и США из-за незначительного объема торговли. При этом из-за санкций европейские государства не могут реализовать свою продукцию в нашей стране, подчеркнул Чемезов.

"Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации", – отметил он.

"Ростех" – российская госкорпорация, задачами которой являются содействие в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В разное время корпорация и входящие в нее компании попадали под западные санкции.

Ранее сообщалось, что "Ростех" начал разработку нового мобильного комплекса для посадки самолетов. На выполнение работ выделено 140 миллионов рублей.

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