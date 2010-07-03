МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство иностранных дел России прокомментировало претензии Киева на предстоящих слушаниях в Международном суде ООН по делу. Об этом сообщает РИА Новости.

Слушания по делу "Украина против Российской Федерации" состоятся в Международном суде ООН в Гааге 3–7 июня.

"Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", – подчеркнули представители департамента.

Там добавили, что претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а ситуация на Донбассе не регулируется конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.

В состав РФ полуостров вошел по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Договор между страной и новым субъектом был подписан спустя два дня. Киев не признает воссоединение Крыма с Россией, утверждая, что референдум противоречит украинской конституции.

США, страны Евросоюза и ряд других государств не признали результатов референдума и ввели антироссийские санкции. Мировое сообщество периодически требует от России вернуть Крым Украине. В свою очередь, российские власти неоднократно указывали, что вопрос со статусом полуострова закрыт.

