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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить мемориал в Москве, чтобы увековечить память пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 48 человек. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

"До сих пор события мая 2014 года не были расследованы и не получили должной оценки. Молчали "демократические" европейские институты, а их американские хозяева лишь продолжали снабжать киевский режим все новыми видами вооружений для совершения не менее жестоких преступлений в Донбассе", – указал он.

Большинство погибших требовали сохранить памятники культурно-исторического наследия, а также сделать русский язык вторым государственным и провести административно-территориальную реформу, заявил лидер ЛДПР. При этом политик сравнил происшествие с сожжением фашистами белорусской деревни Хатынь в 1943 году.

Депутат также напомнил, что Владимир Путин в своей речи от 21 февраля 2022 года пообещал наказать всех участников поджога одесского Дома профсоюзов.

В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Столкновения завершились поджогом Дома профсоюзов и укрывшихся там людей. Жертвами трагедии стали 48 человек.

Ранее в Госдуме предлагали учредить 2 мая ежегодный нерабочий день памяти жертв украинских националистов. В связи с этим депутат Госдумы Евгений Федоров привел в пример пожар в Доме профсоюзов в Одессе и регулярные обстрелы Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, с началом СВО стали снова совершаться массовые преступления украинских националистов против мирного населения и военнопленных.

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