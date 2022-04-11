Федоров предложил учредить день памяти жертв преступлений украинских националистов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил учредить 2 мая ежегодный нерабочий день памяти жертв украинских националистов, сообщает RT. Обращение с таким предложением он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Парламентарий отметил, что с 2014 года русское и русскоязычное население на Украине подвергается "истреблению по этническому и культурному признаку". Он напомнил о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и регулярных обстрелах территорий Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Федорова, в период проведения Россией специальной военной операции снова происходят массовые преступления украинских националистов против мирного населения и военнопленных.

"В связи с этим... прошу вас дать поручение профильным ведомствам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 2 мая ежегодного нерабочего дня памяти жертв преступлений украинских националистических и неонацистских формирований по дате организации пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году – первого эпизода в череде преступлений против русского и русскоязычного населения Украины", – говорится в письме депутата.

Ранее СК РФ возбудил дело из-за бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Основанием для возбуждения дела стали показания рядового, анкетные данные которого не разглашаются в интересах следствия. Он провел в плену 29 дней, его постоянно избивали и угрожали убийством.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.