МИД Израиля вызвал российского посла

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Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД для разъяснительной беседы в связи с заявлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости.

Накануне глава российского МИД дал интервью итальянской телекомпании "Медиасет", в котором заявил, что на Украине есть нацификация, и аргументы Владимира Зеленского, что у них не может быть нацификации, поскольку он еврей, ничего не значат. По словам Лаврова, "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Министра иностранных дел Израиля Яира Лапида возмутили слова российского коллеги. Он назвал их "непростительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала предложение посла Израиля в Киеве о переименовании ряда улиц в украинской столице.

Дипломат Михаэль Бродский обратился к мэру Киева Виталию Кличко с инициативой переименовать улицы и общественные места города в честь украинских праведников мира, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.

Захарова подчеркнула, что в период Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов. При этом сейчас украинские власти воздают им почести на государственном уровне. Захарова выступила против того, чтобы имена преступников, повинных в холокосте, размещались по соседству с улицами, названными в честь героев, спасавших евреев на самом деле.