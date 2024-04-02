ГД приняла в первом чтении закон об отсрочке призыва для СК и прокуратуры

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отсрочке от призыва на военную службу для сотрудников СК РФ и прокуратуры. Соответствующая информация размещена в думской базе данных.

Законодательная инициатива, внесенная в нижнюю палату парламента правительством РФ, предполагает ее распространение для тех, кто поступил на службу в органы прокуратуры, а также для сотрудников следственного комитета после получения высшего образования по данным специальностям.

Сейчас отсрочка полагается лишь служащим в органах внутренних дел, противопожарной службе, органах уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий.

Кроме того, сотрудники СК РФ и прокуратуры, в случае принятия закона, будут освобождены от военных сборов. Также предусматривается, что сотрудники таможни попадают на специальный воинский учет, чей порядок будет определяться кабмином.

Весенний призыв на срочную службу в России начался 1 апреля. В большинстве регионов страны он продлится до 15 июля. В этот раз в войска направят 150 тысяч человек, туда впервые пойдут граждане от 18 до 30 лет, а не до 27, как ранее.



