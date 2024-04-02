Турция расширила список документов для продления ВНЖ

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С 15 апреля граждане, желающие продлить вид на жительство в Турции (ВНЖ), должны дополнительно предоставить адрес UETS (национальной системы электронного оповещения). Об этом сообщается на сайте Управления по делам миграции МВД Турции.

"В соответствии с законом об уведомлении № 7201 и положением об электронном уведомлении № 30617 для отправки и доставки уведомлений физическим лицам была создана национальная система электронного уведомления (UETS)", – говорится в сообщении.

Подать заявление на получение UETS можно в почтовых отделениях. Заявителям необходимо предъявить паспорт, действующий ВНЖ, указать электронную почту и номер телефона. Владельцы электронной подписи могут подать заявку на сайте.

По данным Турецкого статистического института, в 2022 году в страну переехали 99 786 россиян. Число составило 25% от общего объема мигрантов.

Ранее Турция изменила правила выдачи ВНЖ для владельцев недвижимости. Страна увеличила минимальную стоимость жилья для тех, кто хочет владеть им и получить ВНЖ. Теперь стоимость турецкой недвижимости составляет 200 тысяч долларов вместо 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч – в мегаполисах.

