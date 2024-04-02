Взрывы прозвучали в Запорожье и Днепропетровске – РИА Новости

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Серия взрывов прозвучала в городах на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Так, сообщается о серии взрывов в контролируемом украинскими властями городе Запорожье и взрывах в Днепропетровске. Воздушная тревога объявлена на северо-востоке страны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 29 марта был нанесен групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетики и ПВО Вооруженных сил Украины.

Тогда серии взрывов прозвучали в Павлограде, Днепропетровске и Черкассах, а также в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.