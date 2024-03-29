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Взрывы прогремели в нескольких городах Украины – СМИ
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Взрывы в ночь на 29 марта прогремели во многих городах Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
По данным журналистов, серии взрывов прозвучали в Павлограде, Днепропетровске и Черкассах. Кроме того, сообщается о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях.
В СМИ подчеркнули, что в одном из районов Каменского в Днепропетровской области Украины пропал свет. Воздушная тревога объявлена на большей части Украины.
До этого Минобороны РФ сообщало о нанесении группового удара дронами и высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений. Кроме того, целью также стали предприятия военно-промышленного комплекса, места дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников.
СМИ писали, что ВС РФ ракетным ударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ. Аналитик Лукас Лейрос заявил, что подобные операции знаменуют собой переход конфликта на новый этап.
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