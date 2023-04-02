Володин назвал деградирующей политику Запада вместе с ее лидерами

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Западная политическая система и ее лидеры деградировали, став фигурантами уголовных дел и общественных скандалов. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель ГД выразил недоумение от того, что эти люди учат жить весь мир. По словам Володина, западные лидеры потеряли свой авторитет.

"Как показывает жизнь, они привлекаются к ответственности за куда менее серьезные преступления, чем те, которые совершили в действительности", – поделился Володин.

Спикер Госдумы добавил, что политика западных государств, в том числе и США, привела к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб. Володин заявил, что лидеры Запада должны понести за это ответственность и наказание.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия ведет войну с западными государствами в широком смысле этого слова. Он считает, что этот конфликт может растянуться на долгое время.

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