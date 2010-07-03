Мэй будет просить ЕС о продлении сроков Brexit

Фото: ТАСС/AP Photo/Alastair Grant

Правительство Великобритании намерено попросить ЕС о продлении срока Brexit. Это необходимо, чтобы попытаться договориться с оппозицией о едином плане действий, сообщает РИА Новости.

Премьер страны Тереза Мэй заявила, что намерена обсудить с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином варианты выхода из кризиса. Также она продолжит переговоры с лидерами других оппозиционных партий.

Накануне британские парламентарии в очередной раз не договорились ни по одному из гипотетических вариантов дальнейших действий в связи с Brexit.

Нынешняя дата Brexit – 12 апреля. Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что 10 апреля Евросоюз созовет экстренный саммит по Brexit.