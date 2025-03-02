В ГД разработали договор о выплатах работнику за использование личных гаджетов

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, предполагающий обязательные выплаты сотруднику, если он при выполнении своей работы использует личную технику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроект предполагает дополнить статью Трудового кодекса положением, в соответствии с которым работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок возмещения расходов сотрудника в случае использования им личного оборудования. Такие выплаты будут проводиться, если это потребуется для выполнения должностных обязанностей, указано в пояснительной записке.

Нилов обратил внимание, что в настоящее время многие работники несут дополнительные финансовые затраты в связи с использованием личных гаджетов для реализации своих рабочих задач. Речь идет о дополнительных расходах на интернет-трафик, а также на амортизацию устройства, покупку программного обеспечения и лицензий, которые понадобятся для работы, пояснил депутат.

"Отсутствие четкой системы компенсации таких расходов создает дополнительную финансовую нагрузку для работников. Цель данного законопроекта – установить правовые основы для компенсации расходов работников, связанных с использованием личной техники в служебных целях", – рассказал депутат.

Принятие этого законопроекта также позволит обеспечить справедливый подход к возмещению затрат работников, а также будет способствовать гармонизации трудового законодательства в области возмещения таких расходов при выполнении работы как удаленно, так и в офисе.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, призванный устранить правовую неопределенность в понятии "отпуск". В пояснительной записке указано, что сейчас отпуском называется "наиболее продолжительный вид отдыха" без конкретики и пояснений. Депутаты предлагают внести изменения в статью 107 ТК РФ, чтобы термин "отпуск" относился только к ежегодным оплачиваемым трудовым отпускам.

