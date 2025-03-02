Минобороны Норвегии заявило о продолжении сотрудничества с ВМС США

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Министр обороны Норвегии Торе Сандвик опроверг сообщения о том, что страна прекращает поддержку американских военных кораблей на норвежской территории. Комментарий Сандвика приведен на сайте ведомства.

"Мы видели сообщения, в которых выражалась обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была оказана", – заверил министр.

Он подчеркнул, что США и Норвегия поддерживают тесное и прочное сотрудничество в области обороны. Сандвик пообещал, что войска США будут продолжать получать от Норвегии необходимое снабжение и поддержку.

Ранее норвежская топливная компания Haltbakk Bunkers заявила о приостановке всех поставок топлива американским военным и кораблям, которые базируются в Норвегии или заходят в порт страны. Таким образом в фирме отреагировали на перепалку украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Глава Haltbakk Bunkers Гуннар Гран подтвердил эти планы, заявив, что его компания имеет "моральный компас". По его словам, меры останутся в силе, пока Трамп находится в должности американского президента.