Су-35С не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов на авдеевском направлении

Фото: министерство обороны РФ

Истребители Су-35С ВКС РФ дежурят в воздушном пространстве на авдеевском направлении и не дают самолетам украинской армии взлететь с аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ выполняют боевые дежурства на авдеевском направлении в зоне проведения СВО", – говорится в сообщении.

Находясь в воздухе, истребители патрулируют пространство и прикрывают бомбардировщиков, штурмовую авиацию, а также армейские вертолеты при ударах по военным объектам и технике ВСУ.

Ранее стало известно, что в июне 2024 года Литва передаст Украине истребители F-16. Власти Украины ожидают, что 12 пилотов пройдут обучение на самолетах к концу финансового года США.

