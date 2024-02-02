02 февраля, 19:02Политика
Кандидат в премьеры Грузии заявил, что страна продолжит разрешение конфликта с РФ
Фото: 123RF/butenkow
Власти Грузии намерены продолжить курс на урегулирование отношений с Россией мирным путем. Это следует из правительственной программы кандидата в премьер-министры республики Ираклия Кобахидзе.
В документе говорится, что, помимо европейской интеграции страны, главной задачей Грузии останется восстановление ее территориальной целостности и укрепление суверенитета.
"Власти Грузии продолжат проводить политику по мирному урегулированию грузино-российского конфликта", – приводит часть программы ТАСС.
Кандидатуру Кобахидзе ранее выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". За это он поблагодарил делегатов и подчеркнул, что "пост премьер-министра – особая ответственность".
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