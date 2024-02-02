СБУ сообщила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева на 13 млн долларов

Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров

Служба безопасности Украины арестовала недвижимость бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Сумма составила более 13 миллионов долларов, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Благодаря СБУ арестована недвижимость Олега Царева почти на полмиллиарда гривен", – отметила СБУ.

По информации службы, под арест подпали квартира бывшего депутата в центре Днепра и земельный участок в Киевской области. В частности, были арестованы два имущественных комплекса, якобы принадлежавших Цареву, в Крыму.

Покушение на бывшего депутата, который преследуется киевскими властями по уголовному делу о попытке свержения конституционного строя, произошло в ночь на 27 октября 2023 года в Ялте. В тот момент Царев находился на территории санатория.

В мужчину выстрелили два раза. По словам главы запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова, Царев получил огнестрельное ранение. Его положили в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

По этому факту ФСБ РФ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. По данным ведомства, координатором покушения является 46-летний гражданин РФ. Он был задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ.