В Госдуме оценили идею объявления ВИЧ-диссидентских сообществ экстремистскими

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В России необходимо проводить образовательные мероприятия, которые расскажут людям о том или ином заболевании. Так член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение по внесению ВИЧ-диссидентских групп в перечень экстремистских.

По словам парламентария, министерства здравоохранения и науки проводят множество агитационных мероприятий, направленных на просвещение населения.

Однако Бессараб подчеркнула, что за ВИЧ-диссидентство в России предусмотрена определенная ответственность.

"Как административные меры, так и уголовные. Если это, допустим, уже на уровне секты организуется или на уровне организации, которая наносит ущерб определенному кругу лиц. Тогда здесь уже вступает в силу закон", – цитирует депутата RT.

С предположением вносить ВИЧ-диссидентские организации в список экстремистских выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил письмо на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Парламентарий подчеркнул, что такие группы пропагандируют антинаучные мысли об отсутствии ВИЧ и отказ от лечения недуга. По словам Крупника, деятельность подобных организаций должна быть запрещена.

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