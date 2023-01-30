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Часть украинских военных составляли целевую группу в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией в 2019 году. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Генерал заявил, что исследования, имеющие спорный характер с точки зрения международных законов, США предпочитают проводить за пределами государственных границ.

"Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", – цитирует его РИА Новости.

Участниками экспериментов преимущественно были заключенные и наркозависимые. При этом, сообщил Кириллов, среди целевой группы также встречались украинские военные.

Помимо этого, Кириллов считает США виновными в появлении COVID-19. По его словам, между учениями Штатов в 2019 году и появлением вируса есть связь.

По мнению генерала, во время учений американцы отработали действия в условиях эпидемии. По сценарию вирус перенесла летучая мышь человеку через организм свиньи.



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