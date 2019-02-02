Иран создал крылатую ракету дальнего действия

В Иране представили новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе". Ракета принадлежит семейству "Сумар", сообщает Press TV.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что к запуску ее могут подготовить в краткие сроки.

"У нее очень высокая эффективность", – заявил он в ходе демонстрации ракеты.

По его словам, дальность ее полета составляет более 1350 километров. Кроме того, "Ховейзе" имеет высокую точность и может лететь на малых высотах.

В мае прошлого года Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе и о восстановлении всех санкций против Ирана. В том числе речь шла о санкциях против других стран, ведущих бизнес с Ираном. В августе США снова ввели в действие часть антииранских санкций.

В конце января Минфин США расширил санкции в отношении Ирана, добавив в список два иранских военных формирования, две компании и два самолета.