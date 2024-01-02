Советский дипломат Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет

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Советский дипломат Георгий Тер-Газарянц скончался на 101-м году жизни 31 декабря. Об этом сообщается на сайте Союза армян России (САР).

"Конец года омрачился печальной вестью. 31 декабря на 101-м году жизни скончался первый вице-президент САР, известный советский политический деятель, чрезвычайный и полномочный посол СССР и РФ Тер-Газарянц Георгий Арташесович", – говорится в сообщении.

Георгий Тер-Газарянц родился в 1923 году в Баку. В 1950 году он окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.

В 1942 году мужчина стал членом ВКП(б). С 1966 по 1976 годы выполнял функции члена Центральной ревизионной комиссии КПСС.

За время работы Тер-Газарянца не раз выделяли орденами и медалями. В частности, он являлся обладателем медалей "За отвагу", "За оборону Кавказа" и других наград.

