Умер бывший глава МВД и Минфина ФРГ Шойбле

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Экс-глава МВД и Минфина Германии Вольфганг Шойбле умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Bild.

По данным СМИ, немецкий политик скончался во сне в ночь на 27 декабря.

Шойбле родился 18 сентября 1942 года. В 1965 году он вступил в Христианско-демократический союз. В 1972 году впервые избрался в Бундестаг.

В правительстве Ангелы Меркель политик был министром внутренних дел с 2005 по 2009 год, а также министром финансов с 2009 по 2017 год. С 2017 по 2021 год он был председателем Бундестага.