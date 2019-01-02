Россия дала консульский доступ к задержанному в Москве американцу

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Россия предоставила консульский доступ к гражданину США, задержанному в Москве по подозрению в шпионаже, передает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

28 декабря ФСБ задержала американца Пола Уилана при проведении шпионской акции.

Возбуждено уголовное дело. Российское внешнеполитическое ведомство уведомило о задержании посольство США, что подтвердили в Штатах. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты потребуют возвращения Уилана, если его задержание окажется необоснованным.

Брата Уилана Дэвид пояснил, что задержанный является отставным морским пехотинцем. Он ездил в столицу на свадьбу.