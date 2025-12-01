WSJ: Судан предложил РФ разместить военную базу на Красном море

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Власти Судана предложили России разместить на своей территории военно-морскую базу. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных суданских чиновников.

Предложение включает размещение до 300 военнослужащих и до 4 военных кораблей в Порт-Судане или в другом месте около Красного моря. Как говорится в плане, который был отправлен в Москву, размещение базы даст РФ "беспрецедентное преимущество в виде контроля над важнейшими торговыми маршрутами в Красном море".

Кроме того, российской стороне предложат доступ к выгодным горнодобывающим концессиям в Судане. В свою очередь, африканская страна потребует новые поставки вооружений.

Ранее суданский постпред при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан заявил, что его страна рассчитывает на помощь России в восстановлении страны. Он уточнил, что в рамках мандата налажено тесное сотрудничество с РФ и хорошее взаимодействие с российским постпредом.

По словам дипломата, у Москвы нет никаких колониальных интересов в Африке, также страна придерживается принципов ООН. Хассан назвал РФ настоящим другом и партнером Судана.