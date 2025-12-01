Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 23:46

Политика
Главная / Новости /

WSJ: Судан предложил РФ разместить военную базу на Красном море

Судан предложил России создать военную базу на Красном море – СМИ

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Власти Судана предложили России разместить на своей территории военно-морскую базу. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных суданских чиновников.

Предложение включает размещение до 300 военнослужащих и до 4 военных кораблей в Порт-Судане или в другом месте около Красного моря. Как говорится в плане, который был отправлен в Москву, размещение базы даст РФ "беспрецедентное преимущество в виде контроля над важнейшими торговыми маршрутами в Красном море".

Кроме того, российской стороне предложат доступ к выгодным горнодобывающим концессиям в Судане. В свою очередь, африканская страна потребует новые поставки вооружений.

Ранее суданский постпред при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан заявил, что его страна рассчитывает на помощь России в восстановлении страны. Он уточнил, что в рамках мандата налажено тесное сотрудничество с РФ и хорошее взаимодействие с российским постпредом.

По словам дипломата, у Москвы нет никаких колониальных интересов в Африке, также страна придерживается принципов ООН. Хассан назвал РФ настоящим другом и партнером Судана.

Читайте также


политика

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика