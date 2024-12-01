Глава Федерации каноэ Архипов заявил, что надеется на помощь Лаврова

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Президент Федерации каноэ РФ Евгений Архипов заявил, что надеется на помощь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



"С большим уважением отношусь к Сергею Викторовичу Лаврову, председателю попечительского совета Федерации гребного слалома России. Он очень занятой человек, надеюсь, у него не пропадет желание немножко помогать и объединенной федерации", – цитирует его слова ТАСС.

Архипова избрали на должность президента Федерации каноэ России 1 декабря. За него отдали голоса 30 делегатов. Ранее он возглавлял Всероссийскую федерацию гребли на байдарках.