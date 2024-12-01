Кандидат в президенты Польши Ментцен заявил, что поляки не будут воевать за Крым и Донбасс

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Граждане Польши не будут воевать за Крым и Донбасс, заявил кандидат в президенты республики от ультраправой фракции "Конфедерация" Славомир Ментцен.

"Я не позволю, чтобы хоть один польский солдат оказался на Украине. Польская армия должна защищать Польшу, поляки не должны умирать на востоке за Донбасс или Крым", – цитирует его слова издание Do Rzeczy.

Польский политик подчеркнул, что хочет видеть гордую и суверенную Польшу, которая не спрашивает по каждому вопросу разрешения у Берлина, Брюсселя или Вашингтона.

Ранее Ментцен заявил, что в нелегальных мигрантов на границе будут стрелять при его избрании главой страны. По словам политика, он планирует противодействовать левой идеологии, которая, как он считает, сейчас распространена на Западе, включая польские школы.