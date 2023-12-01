Членство Белорусского Красного Креста в международной федерации приостановлено

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Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК) приостановила членство организации в Белоруссии по причине отказа ее генерального секретаря Дмитрия Шевцова уходить в отставку. Об этом сказано на сайте федерации.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что международный комитет Красного Креста демонстрирует разное отношение к российским и украинским пленным. При этом, по словам Москальковой, МККК до сих пор не предоставил отчет о посещении российских пленных в соответствии с запросом Москвы.



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