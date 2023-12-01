Глава комитета Совфеда сообщил, что сенатор Лебедев умер от инфаркта

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Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

Он уточнил, что Лебедева похоронят в Нижнем Новгороде в субботу или воскресенье, 2 или 3 декабря.

Как отметил законодатель, Владимир Лебедев всегда отстаивал интересы своего региона и переживал за Россию. Кроме того, работая в комитете Совфеда по аграрной политике и природопользованию, он также отстаивал интересы аграриев.

О смерти Владимира Лебедева стало известно 30 ноября. Сенатор ушел из жизни в возрасте 60 лет. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил свои искренние соболезнования родственникам и знакомым Лебедева.