Ушел из жизни сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев

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Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался в возрасте 60 лет. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Глеб Никитин.

"Встречались и обсуждали планы на днях. У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним – шок", – рассказал он, добавив, что политик отличался профессионализмом, позитивом и был неравнодушен к любым вопросам.

Также Никитин назвал Лебедева "легендой области". Вдобавок глава региона выразил свои искренние соболезнования родственникам и знакомым погибшего.

Владимир Лебедев родился в 1962 году. В разные годы он работал в области на руководящих должностях в "Нижновэнерго" и "Лукойле". Кроме того, он являлся замгубернатора Нижегородской области, а после заместителем федерального министра природных ресурсов. При этом Никитин добавил, что Лебедев также работал в федеральном агентстве лесного хозяйства.

