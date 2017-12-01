Главред RT объяснила разницу между Россией и США

1 декабря, 01:51
Фото: Михаил Метцель
Россия не учит весь мир "демократии", чем и отличается от США. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян во время эфира на одном из телеканалов.
"Военно-промышленный комплекс, продажа оружия, производство оружия – это огромный столп американской экономики. Поэтому эта страна не вылезает из войн. Не потому, что она (Америка) защищает какие-то эфемерные свободу и демократию, в которые сама не верит", – цитирует РИА Новости слова Симоньян.
Кроме того, она уверена, что в будущем противостояние с США только усилится. Причина в том, что для Вашингтона такой подход – это выверенная практическая позиция, и России нужно сделать все, чтобы не потерять достоинство.
Ранее сообщалось, что исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США предписал журналистам RT вернуть аккредитационные карточки.
"Комитет 21 ноября единогласно проголосовал за то, чтобы лишить RT America аккредитации. Данное решение связано с тем, что разрешения не могут быть выданы заявителю, нанятому "каким-либо иностранным правительством или его представителем". После регистрации компании T&R Productions, LLC в качестве иностранного агента (американского оператора RT Network) аккредитация данного СМИ стала незаконной", – говорилось на сайте организации.
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