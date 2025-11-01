Захарова назвала фотографию Зеленского со встречи с военными "картиной салом"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Фотография президента Украины Владимира Зеленского с докладом перед военными является "картиной салом". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя", – иронично указала она.

При этом на фото видны неодобрительные и удивленные лица присутствующих.

"Картина салом на холсте. Неизвестный художник добровольно мобилизован СБУ (Службой безопасности Украины. – Прим. ред.)", – добавила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ назвала замеченного на Аляске лося Зеленским. Она прикрепила видео, на котором запечатлели животное, попытавшееся попасть на площадку переговоров российской и американской делегаций.

Кроме того, дипломат заявила, что карта Украины, которую разметили во время переговоров президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в августе, стала "оплеухой" для Киева. По ее словам, это должно было "взбодрить" Зеленского, однако окончательно "привести в чувство" украинского лидера будет "очень сложно".

