Эстонская компания ввела "плату за энергонезависимость" от России

Фото: 123RF.com/micheleursi

Жители Эстонии будут платить 3,73 евро за мегаватт-час электроэнергии в качестве "цены за энергетическую независимость" от России. Об этом сообщает ERR.

Новую плату, которая начнет действовать с 2026 года, ввела государственная энергетическая компания Elering. Сумма будет выделена отдельной строкой в счетах.

"Платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией", – заявил председатель правления компании Калле Килк, уточнив, что сборы будут направляться в финансовые резервы, которые обеспечат стабильность энергосистемы.

Эстония, Латвия и Литва вышли из энергокольца с Россией в феврале текущего года. После этого система Калининградской области перешла на автономный режим работы.

В Минэнерго России пояснили, что энергетическая система региона была заранее подготовлена. Суммарная мощность областных электростанций составляет 1,88 гигаватта. Это в два раза превышает пиковое энергопотребление Калининградской области и позволяет обеспечить энергоснабжение.