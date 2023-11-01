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01 ноября, 14:51

Политика

Бизнесмена Кузьмичева могут взять во Франции под юридический контроль

Фото: 123RF/sylv1rob1

Совладельца "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева могут поставить во Франции под юридический контроль или подвергнуть предварительному заключению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя местной финансовой прокуратуры.

Отмечается, что мужчина предстанет перед следственным судьей 1 ноября.

Кузьмичева задержали во Франции 30 октября по подозрению в махинациях с налогами. Отмечалось, что он пробудет под стражей не более 48 часов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет защищать права Кузьмичева как гражданина РФ, если он сам этого пожелает. Помимо этого, он признался, что не знаком с ситуацией о задержании мужчины во Франции, но читал об этом в СМИ.

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