В Йемене анонсировали ракетный удар по Израилю

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Йемен нанесет ракетный удар по Израилю 1 ноября в полдень. Об этом сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари в своих соцсетях.

"СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников", – отметил он.

Спустя время кадры атак появились в соцсетях и на сайте Минобороны Йемена.

31 октября йеменские хуситы уже нанесли удар по Израилю в поддержку "угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления". По информации Сари, Йемен начинает военную операцию против Израиля.

До этого, в свою очередь, Вооруженные силы и системы ПВО Саудовской Аравии привели в состояние повышенной готовности после столкновений с йеменскими мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Такой приказ был отдан после того, как повстанцы несколько недель назад нанесли удар по Саудовской Аравии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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