Немецкие СМИ заявили о "победе" Украины в борьбе против "Северного потока – 2"

Фото: depositphotos/reflextions
Немецкая газета Die Welt написала статью, в которой обозначила Украину как "победителя" в вопросе борьбы против "Северного потока – 2". При этом автор опубликованного материала обозначил, что последней прекратила оказывать сопротивление строительству Дания. Кроме того, отмечено и влияние США на реализацию данного проекта.
"США до последнего угрожали санкциями западноевропейским инвесторам проекта "Газпрома", – утверждает Die Welt.
Там признали, что попытки западных государств сорвать строительство обернулись полным провалом. Однако, по мнению автора материала, действия Вашингтона замедлили реализацию проекта и дали Украине "важные преимущества" в вопросе продления контакта по транзиту газа из России.
Известно, что договор заканчивается в конце 2019 года. В статье говорится, что к этому моменту строительство "Северного потока – 2" еще не закончится.
"Не заключив дополнительного договора, "Газпром" не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа перед западноевропейскими клиентами. Поэтому российский концерн приложил все усилия, чтобы до конца года получить в свое распоряжение альтернативный маршрут для "Северного потока – 2". Но в этом "Газпром" потерпел неудачу", – отмечается в материале.
Автор подчеркивает, что с учетом нынешнего положения дел Россия будет вынуждена заключить с Киевом новый договор. При этом он будет подписан на выгодных условиях для Украины.
"По этой причине Киев в ходе переговоров с Россией сможет добиться лучших условий относительно сроков и цены транзита газа", – резюмируется в материале.
Ранее Копенгаген дал добро на строительство участка газопровода на датском континентальном шельфе. Разрешение на прокладку было выдано энергетическим агентством страны.
По этому поводу высказались в Госдуме. Там отметили, что были уверены в положительном решении вопроса о строительстве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: