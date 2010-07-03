Немецкие СМИ заявили о "победе" Украины в борьбе против "Северного потока – 2"

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Немецкая газета Die Welt написала статью, в которой обозначила Украину как "победителя" в вопросе борьбы против "Северного потока – 2". При этом автор опубликованного материала обозначил, что последней прекратила оказывать сопротивление строительству Дания. Кроме того, отмечено и влияние США на реализацию данного проекта.

"США до последнего угрожали санкциями западноевропейским инвесторам проекта "Газпрома", – утверждает Die Welt.

Там признали, что попытки западных государств сорвать строительство обернулись полным провалом. Однако, по мнению автора материала, действия Вашингтона замедлили реализацию проекта и дали Украине "важные преимущества" в вопросе продления контакта по транзиту газа из России.

Известно, что договор заканчивается в конце 2019 года. В статье говорится, что к этому моменту строительство "Северного потока – 2" еще не закончится.

"Не заключив дополнительного договора, "Газпром" не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа перед западноевропейскими клиентами. Поэтому российский концерн приложил все усилия, чтобы до конца года получить в свое распоряжение альтернативный маршрут для "Северного потока – 2". Но в этом "Газпром" потерпел неудачу", – отмечается в материале.

Автор подчеркивает, что с учетом нынешнего положения дел Россия будет вынуждена заключить с Киевом новый договор. При этом он будет подписан на выгодных условиях для Украины.

"По этой причине Киев в ходе переговоров с Россией сможет добиться лучших условий относительно сроков и цены транзита газа", – резюмируется в материале.

Ранее Копенгаген дал добро на строительство участка газопровода на датском континентальном шельфе. Разрешение на прокладку было выдано энергетическим агентством страны.

По этому поводу высказались в Госдуме. Там отметили, что были уверены в положительном решении вопроса о строительстве.