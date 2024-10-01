Спикер ГД Володин призвал не вводить "бабушек в блуд" с мигрантами

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов противодействовать вовлечению пенсионерок РФ в незаконные схемы заключения фиктивных браков с мигрантами. Об этом он заявил на пленарном заседании ГД 1 октября.

"Наших бабушек не надо в этот блуд вводить!" – передает его слова "Московский комсомолец".

Ранее нижняя палата парламента приняла во втором чтении проект закона об установлении минимального срока нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Нововведения направлены в том числе против заключения фиктивных браков с мигрантами.

В результате принятия закона получить РВП в России в упрощенном порядке иностранцы смогут только по истечении трех лет брака с человеком, имеющим российское гражданство.