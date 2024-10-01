01 октября, 07:59Политика
Глава МАГАТЭ посетит Белоруссию для встреч на высоком уровне и визита на АЭС
Фото: ТАСС/HEINZ-PETER BADER/EPA
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит во вторник, 1 октября, Белоруссию, где проведет встречи на высоком уровне в Минске и инспекцию на Белорусской АЭС. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает РИА Новости.
"Гросси посетит сегодня Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в столице Минске, а также для визита на АЭС страны", – указано в сообщении.
Гросси с командой оценят ситуацию на Белорусской АЭС спустя почти четыре года после ее подключения в сеть. Кроме того, в МАГАТЭ отследят прогресс в выполнении рекомендаций организации, опубликованных в обзоре эксплуатационной безопасности в 2021 году.
Ранее Гросси во время посещения Курчатова заявил, что риск повреждения станции в Курской области остается очень серьезным. Представители агентства обращали внимание, что военная активность вблизи станции может повредить ядерной и физической безопасности.
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