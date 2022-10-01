Байден заявил, что ураган "Иан" может стать одним из самых разрушительных в истории США

Фото: ТАСС/Amy Beth Bennett/AP

Ураган "Иан" может стать одним из самых разрушительных в истории Соединенных Штатов. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден в своем Twitter-аккаунте.

"Мы начинаем видеть масштабы разрушений во Флориде, которые, вероятно, будут в числе самых ужасных в истории страны", – отметил политик.

Байден также выразил соболезнования пострадавшим.

"Мы с вами. И мы останемся столько, сколько потребуется", – заявил президент.

Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды 28 сентября. Отмечалось, что максимальная скорость ветра внутри вихря превышает 240 километров в час. По данным американского национального центра по слежению за ураганами, "Иан" относится к четвертой категории крайне опасных.

Из-за стихии остались без электричества в американском штате Флорида больше одного миллиона человек. По последним данным, которые привел телеканал CNN, жертвами урагана стали по меньшей мере 42 человека.



Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!