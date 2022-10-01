Байден заявил, что ураган "Иан" может стать одним из самых разрушительных в истории США

01 октября, 21:08
Фото: ТАСС/Amy Beth Bennett/AP
Ураган "Иан" может стать одним из самых разрушительных в истории Соединенных Штатов. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден в своем Twitter-аккаунте.
"Мы начинаем видеть масштабы разрушений во Флориде, которые, вероятно, будут в числе самых ужасных в истории страны", – отметил политик.
Байден также выразил соболезнования пострадавшим.
"Мы с вами. И мы останемся столько, сколько потребуется", – заявил президент.
Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды 28 сентября. Отмечалось, что максимальная скорость ветра внутри вихря превышает 240 километров в час. По данным американского национального центра по слежению за ураганами, "Иан" относится к четвертой категории крайне опасных.
Из-за стихии остались без электричества в американском штате Флорида больше одного миллиона человек. По последним данным, которые привел телеканал CNN, жертвами урагана стали по меньшей мере 42 человека.
Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды
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