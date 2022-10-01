После присоединения четырех регионов к РФ окончание войны почти невозможно – Боррель

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После вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ окончание украинского конфликта почти невозможно, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 horas.

По словам Борреля, никто не признает присоединение этих территорий к России, а окончание "войны" считается, по мнению верховного представителя ЕС, практически невозможным.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической сил. Генсек также уточнил, что дальнейшие действия РФ в данном направлении ставят под угрозу перспективы мира.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.



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