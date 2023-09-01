Шульман могут оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Фото: телеграм-канал "Екатерина Шульман" (Екатерина Шульман признана в России иноагентом)

Политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом) могут оштрафовать за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах, опубликованных в социальных сетях. Соответствующий протокол составил Роскомнадзор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда, куда поступили соответствующие материалы.

Отмечается, что протокол об административном правонарушении составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов, в том числе через средства массовой информации или с использованием интернета без указания на то, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента").

За подобное правонарушение Шульман грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее она уже была оштрафована по аналогичной статье на 10 тысяч рублей.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента Шульман в апреле прошлого года.

Ранее столичный Савеловский суд оштрафовал лидера организации "Гражданское общество", активиста Либертарианской партии, блогера Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тысяч рублей за нарушение правил, касающихся деятельности иноганетов.

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