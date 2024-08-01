Эстония введет полный таможенный контроль на границе с РФ с 8 августа

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией с 8 августа. Об этом министр иностранных дел страны Маргус Цахкна написал на своей странице в соцсети Х.

Кроме того, эстонские власти усилят меры проверки на границе с РФ, добавил политик.

Ранее сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией, расположенный в Ленинградской области, заблокирован для проезда из-за проведения реконструкции. Примерный срок закрытия – 2,5 года. Однако пешеходная часть пропускного пункта открыта.

До этого стало известно, что эстонцы устанавливали на границе с РФ "зубы дракона" – бетонные блоки в форме пирамид, которые используются для остановки военной техники. Уточнялось, что установка блоков велась в рамках подготовки к возможному закрытию границ.