В офисе генсека ООН призвали прекратить атаки БПЛА на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

"У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились", – подчеркнул он на брифинге.

В ночь на 1 августа украинские силы предприняли очередную попытку атаки по Москве. Три дрона направлялись в сторону столицы: два из них сбили над Подмосковьем, третий подавили средствами РЭБ уже над городом, в результате чего тот упал на территории "Москва-Сити".

По информации Сергея Собянина, беспилотник врезался в ту же башню, что и 30 июля. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания.

Собянин сообщил о повреждениях фасадов башни в "Сити" в результате атаки БПЛА