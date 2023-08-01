Власти Мьянмы помиловали экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

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Государственный административный совет Мьянмы принял решение о помиловании бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщает "Газета.ру".

До этого ее перевели из тюрьмы в одно из правительственных зданий, где прошла встреча с председателем парламента страны Т Кхун Мья.

В сентябре прошлого года Военный суд Мьянмы приговорил экс-госсоветника к трем годам лишения свободы по обвинению в фальсификации выборов.

В августе ее приговорили к шести годам лишения свободы по четырем делам о коррупции, в апреле 2022 года Аун Сан Су Чжи также приговорили к пяти годам тюрьмы по первому из обвинений.

1 февраля 2021 года военные в Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу МИД республики Аун Сан Су Чжи. Свои действия они объяснили тем, что на прошедших выборах произошли махинации.

Они также объявили чрезвычайное положение (ЧП) в стране сроком на один год, временным главой республики назначили вице-президента Мьинт Шве.

Военные Мьянмы заявили о планах провести выборы после отмены режима чрезвычайного положения и сформировать новое правительство.

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